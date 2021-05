Nach den Schüssen in Dänischenhagen mit zwei Toten hat die Polizei eine weitere Leiche gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 52-Jährigen aus Kiel. Unter Tatverdacht steht ein Zahnarzt aus Westensee. Der Mann, der sich der Polizei gestellt hat, soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Schüsse in Dänischenhagen und Kiel

Von KN-online (Kieler Nachrichten)