Kiel

Ein Mann soll in der Nacht auf Sonnabend vor einer Diskothek in der Eichhofstraße in Kiel angeschossen worden sein. Danach flüchtete dieser mit einem weiteren Mann. Einer der zwei Männer soll zuvor einen 22-Jährigen getreten und geschlagen haben. Nun ermittelt die Polizei Kiel nach der gefährlichen Körperverletzung mit einer Schusswaffe.

Was zum Tathergang bislang bekannt ist: Ersten Erkenntnissen der Polizei Kiel zufolge soll der 22-jährige Mann gegen 3.45 Uhr aus der Disco gelaufen sein, weil ein Mann ihn verfolgte und ihn schlagen wollte. Disco-Besucher sollen noch versucht haben, den Angreifer aufzuhalten. Doch der Versuch scheiterte.

Geschädigter soll Schüsse abgegeben haben

Der Angreifer habe sich daraufhin mit einem weiteren Mann zusammengetan. Dieser soll den 22-Jährigen geschlagen und getreten haben. Danach soll der Geschädigte Zeugen zufolge eine Schusswaffe aus seinem Fahrzeug geholt und mit dieser zunächst zweimal in die Luft geschossen haben. Im Anschluss soll er einem der beiden Männer ins Gesicht geschossen haben.

Die Männer entfernten sich laut Polizei Kiel unerkannt von der Disco in der Eichhofstraße. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Er soll nach Informationen von KN-online an der Nase und dem Brustbein leicht verletzt worden sein.

Schreckschusswaffe wurde nicht gefunden

Bei der eingesetzten Schusswaffe handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um eine Schreckschusswaffe. Diese konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Möglicherweise haben die zwei Angreifer sie mitgenommen, so die Polizei Kiel auf Nachfrage.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Die Polizei Kiel sucht jetzt Zeugen. Diese können sich in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr unter 0431/1601332 melden. Außerhalb dieser Zeit ist das Polizeirevier unter 0431/1601310 zu erreichen.

