Drogendealer war selbst immer auf Droge

Kiel

Seit gestern muss sich der 49-jährige Kieler wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Waffenbesitzes verantworten. Nach der Kontrolle im Park durchsuchten Kripo-Ermittler seine Wohnung in der Alten Lübecker Chaussee und stellten dort weitere Drogen, Streckmittel, eine Feinwaage und diverses Verpackungsmaterial sicher – die typische Ausrüstung eines Straßendealers.

Insgesamt war der Angeklagte an jenem Tag im Besitz von rund 50 Gramm Heroin und knapp 25 Gramm Cannabis. Gerade mal acht Tage später wurde er erneut kontrolliert, diesmal in Mettenhof am Kurt-Schumacher-Platz. Dieses mal hatte er neun Gramm Heroin in verkaufsfertigen Portionen bei sich.

Anzeige

Elektroschocker war als Taschenlampe getarnt

Weil die Polizei zuvor in seiner Wohnung neben knapp 60 Gramm Haschisch einen Schlagring und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicherstellte, muss sich der Mann jetzt auch wegen unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Beide Gegenstände waren „zur Verletzung von Personen bestimmt“, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

„Meine Lebensgefährtin hat Waffen gesammelt“, erklärte der Angeklagte vor Gericht den Fund. „Ich habe so was nie benutzt.“ Die Frau kann sich dazu nicht mehr äußern, sie verstarb 2017. „Zwei Jahre und acht Monate lag sie im Wachkoma“, erzählt der Angeklagte, „dann haben wir die Maschinen abgestellt.“ Nach dem Tod seiner Partnerin sei sein eigener Konsum „wieder hochgeschossen“.

Angeklagter nahm selber viele Drogen

Je mehr der Angeklagte von dem beschlagnahmten Heroin selbst verbrauchte, desto weniger wiegt der Vorwurf des gewinnbringenden Weiterverkaufs. Will der 49-Jährige deshalb „sechs bis zehn Nasen täglich“ geschnupft haben, obwohl er seit 20 Jahren von der Kieler Drogenambulanz mit der Ersatzdroge Methadon substituiert wird?

Natürlich sei er auch mal wegen Beikonsums erwischt worden, beantwortet der ehemalige Sonderschüler die Nachfrage des Gerichts, warum er dann nicht längst aus dem Methadonprogramm geflogen sei. Angeblich konnte er sich „immer so durchschlängeln.“ „Komplett clean“ will der Angeklagte zuletzt in den 90er-Jahren gewesen sein. Wobei er einschränkend hinzufügt, dass er Cannabis „eigentlich immer“ geraucht hat.

Langzeittherapie als Lösungsmöglichkeit

Nun hat die 1. Große Strafkammer in einem Verständigungsgespräch mit der Staatsanwältin und dem Verteidiger eine Perspektive entworfen, die den Angeklagten auf den rechten Weg führen soll. Erstmals könnte er eine Langzeittherapie in einer geschlossen Entziehungsanstalt absolvieren.

Die per Urteil angeordnete Maßregel könnte ihm nach der Entgiftung mithilfe betreuter Betriebspraktika eine neue berufliche Zukunft eröffnen. Vor 20 Jahren hatte der Hartz IV-Empfänger seine Gelegenheitsjobs als Hilfsarbeiter im Schlachthof, Gartenbau oder im Warenlager endgültig eingestellt.

Sachverständiger soll Gespräche führen

Zur Frage der Erfolgsaussichten will die Kammer einen psychiatrischen Sachverständigen hören, der auch wegen Corona noch keinen Zutritt zu seinem Klienten bekam. In der JVA stehen derzeit nur zwei durch Trennscheiben gesicherte Besuchsräume für den Austausch mit Rechtsanwälten oder Gutachtern zur Verfügung, teilte der Verteidiger mit.

In den zwei Wochen bis zur Fortsetzung des Prozesses will der Sachverständige mit dem Angeklagten mindestens zwei Gespräche als Grundlage für sein Gutachten führen. Im günstigsten Fall hätte der 49-Jährige dann die Chance, sofort eine Therapie anzutreten. Bei erfolgreichem Verlauf könnte der Angeklagte später in eine Wohngruppe außerhalb der Anstalt wechseln und auf Bewährung unter zunehmend freien Bedingungen leben und arbeiten.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.