Der Vorschlag von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, in Fragen der Schulsanierung künftig über höhere Vergabesummen ohne Zustimmung der Selbstverwaltung entscheiden zu können, stößt auf Kritik der Opposition. So hält etwa die CDU die Änderung nicht für notwendig.

Schulbau-Konzept in Kiel - Opposition gegen Erhöhung der Wertgrenze

Von Jördis Merle Früchtenicht