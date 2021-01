Als „Schulen am Wind“ von Schulleitern dreier Kieler Gemeinschaftsschulen 2017 gegründet wurde, wollten die Initiatoren für Verbesserungen in Brennpunktschulen sorgen. Nun wird der Verein aufgelöst. Es sei viel erreicht worden, so der Vorsitzende Dieter Ruser. Doch nicht alle Probleme sind gelöst.