"So ein Schulgeschwader ist schon etwas Besonderes, da hat das Geschwader fast ein Jahr hingearbeitet", sagt Flottillenadmiral Wilhelm Tobias Abry. Der Kommandeur der Marineschule ist zufrieden.

Für die Ausbildung der jungen Seekadetten hat der Admiral seit 2015 kein Schulschiff mehr. Die " Gorch Fock" liegt bekanntlich länger in der Werft. Auch sonst sah es zuletzt mit Schulschiffen als Ersatz schlecht aus, da es an Schiffen und Booten in der Marine mangelt.

Geschwaderübung als Plattform

Das 3. Minensuchgeschwader in Kiel übernahm deshalb die Aufgabe der Schulfahrt für 66 junge Seekadetten des Offiziersjahrgangs 2019. Die Ausbildung wurde in die jährliche Geschwaderübung (Squadex) eingebettet.

Ein Jahr hatten die Vorbereitungen für diese Fahrt gedauert. Am 3. August sind deshalb die sieben Boote und der Tender " Werra" in Kiel gestartet.

Eine so große Verbandsfahrt mit so vielen Booten gleichzeitig hatte es seit 2006 nicht mehr gegeben.

„Die Seefahrt im Verband ist eine wichtige Erfahrung für die weitere Ausbildung auf dem Weg der Kadetten. Jetzt werden diese jungen Offiziere ins Studium gehen“, sagte Admiral Abry nach der Einlaufmusterung.

Acht von zehn Booten auf See

Die Tatsache, dass von zehn Minenjägern des 3. Minensuchgeschwaders sieben für dieses Manöver auslaufen konnten, sei eine ganz besondere Leistung, sagte Abry. Zeitgleich ist mit der „ Grömitz“ noch ein achter Minenjäger im Nato-Einsatz im Ärmelkanal.

Die jungen Offiziere waren von der Fahrt begeistert. „Jedes Boot ist etwa 4000 Seemeilen gefahren“, berichtet Leutnant zur See Friedrich Weishaupt. Das ganze Manöver sei in zwei Abschnitte aufgeteilt gewesen.

Da die Fahrt auch über den Polarkreis bis nach Narvik ging, durften die Boote gemäß der Marine-Regeln ihre Bugspitzen mit blauer Farbe bemalen.

"Die ersten beiden Wochen waren von seemännischen Manöver geprägt, die zweite Hälfte der Fahrt wurde dann durch taktische und navigatorische Herausforderungen bei den Fahrten in den Fjorden bestimmt", erzählt Weishaupt.

Vier Wochen ohne Landgang

„Der Besuch in Bergen war dann ein weiterer Höhepunkt. Auch wenn es keinen Landgang gab“, so Weishaupt. Die 300 Soldaten waren die gesamten vier Wochen fast durchgängig an Bord. Das Verlassen der Boote war nur einmal erlaubt: „Wir hatten unterwegs einmal die Chance zum Baden im Fjord“, sagt Weishaupt.

Die Versorgung der sieben Boote mit Treibstoff, Wasser und Proviant erfolgte durch den Tender „ Werra“, der als schwimmende Logistik-Plattform diente. Nach dieser Seefahrt geht es für die jungen Offiziere jetzt ins Studium an eine Hochschule. „Durch die Seefahrt haben sie aber die Eindrücke von dem Leben bekommen, was nach dem Studium auf sie wartet“, sagt Admiral Abry.

