Mit der Öffnung der Grundschulen in der vergangenen Woche ist auch bei der Schulkindbetreuung wieder ein Stück weit Normalität eingekehrt – so gut das unter Corona-Maßnahmen geht. Für Ganztags- und Betreuungsangebote gelten Regeln wie im Unterricht, also etwa Kohortenbildung und Maskenpflicht.