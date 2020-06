Die Lilli-Martius-Schule in Kiel-Elmschenhagen ist seit acht Jahren eine Baustelle. Fast alle Bereiche wurden inzwischen saniert. Wenn Schulleiter Hauke Landt-Hayen Ende Juni 2020 in den Ruhestand geht, kann er seinem Nachfolger eine moderne Grund- und Gemeinschaftsschule übergeben.

Von Karin Jordt