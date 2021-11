In Kiel sind 70 Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter für Eltern, Lehrkräfte und vor allem die Kinder und Jugendlichen da. Zwei von ihnen arbeiten an der Gemeinschaftsschule am Brook in Gaarden. Bei Jan Schmid und Rolanda Jordan stehen die Schülerinnen und Schüler in der Pause auch mal Schlange.