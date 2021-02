Kiel

Mit dem Halbjahreszeugnis steht für die Eltern von Viertklässlern die Wahl der weiterführenden Schule an. In einem umfangreichen Überblick stellen sich fast 100 Schulen in der Region auf KN-online vor. Dabei beantworten alle unter anderem die Fragen, welche Fremdsprachen angeboten werden, ob es eine Hausaufgabenbetreuung gibt oder wie die Mittagsverpflegung gestaltet ist.

Auch die Schulen selbst werden auf ihren Webseiten kreativ, bieten etwa Videos an. Mit einem Wimmelbild lädt die Hebbelschule sogar zu einem digitalen Erkundungsgang auf ihrer Webseite ein. Normalerweise würde das Gymnasium wie auch die anderen weiterführenden Schulen Infotage für Eltern und zukünftige Schüler anbieten. Wegen der Pandemie ist das nicht möglich. Ob kleine Veranstaltungen mit Anmeldung vor Ort stattfinden können, wird laut Stadt kurzfristig aufgrund der aktuellen Corona-Lage entschieden. Wie die weiterführenden Schulen in Kiel über ihre Angebote informieren, lesen Sie hier:

So informieren die Kieler Gemeinschaftsschulen

Christliche Schule Kiel: online unter www.cskiel.de. Die Schule bietet zudem Infoveranstaltungen am 17. Februar um 18 Uhr und 19 Uhr an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unter Tel. 0431/2609270 notwendig.

Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule: online unter www.fjskiel.de. Telefonisch erhalten Interessierte am Standort Schreventeich unter Tel. 0431/17007 und am Standort Wik unter Tel. 0431/3051911 Auskunft. Nach Anmeldung werden Rundgänge in Kleingruppen angeboten.

Gemeinschaftsschule am Brook: online unter www.gab-kiel.de. Eine telefonische Beratung ist unter der Nummer 0431/22001910 möglich.

Gemeinschaftsschule Friedrichsort: online unter www.igf.de. Zudem bietet die Schule eine Telefonsprechstunde unter 0431/39902313 jeden Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr an.

Gemeinschaftsschule Hassee: online unter www.gems-hassee.de. Zusätzlich bietet die Schule eine Telefonsprechstunde unter 0431/364320 an.

Goethe-Gemeinschaftsschule: online unter www.ggs-kiel.de und per Telefon unter 0431/26042850 vom 11. Februar bis zum 16. Februar jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Hermann-Löns-Schule: online unter www.hls-kiel.de. Per Mail an schulleitung@hls-org.de können Interessierte einen Termin für eine Telefonsprechstunde buchen. Diese findet unter 0431/26095760 vom 8. Februar bis zum 18. Februar – Montag bis Freitag – von 9 bis 12 Uhr statt.

Klaus-Groth-Schule: online unter www.klaus-groth-kiel.de. Kurze Infoveranstaltungen in kleinem Rahmen sind nach telefonischer Anmeldung unter 0431/26092930 möglich.

Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule: online unter www.leg-kiel.de. Kurze Infoveranstaltungen in kleinem Rahmen sind nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0431/5377002 möglich.

Lernwerft: online unter www.lernwerft.de und telefonisch unter 0431/97990852.

Lilli-Martius-Schule: online unter www.lms-kiel.de oder per Telefon unter 0431/6006910 vom 8. Februar bis zum 19. Februar jeweils montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 11 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 15 Uhr.

Max-Tau-Schule: online unter www.max-tau-kiel.de. Eine Infoveranstaltung findet am 9. Februar statt, die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0431/2609570 möglich

Privatschule Düsternbrook: online unter www.privatschule-duesternbrook.de. Einzeltermine mit Schulführung sind nach telefonische Vereinbarung unter der Telefonnummer 0431/2050880 möglich.

Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule: online unter www.tsg-wellingdorf.de. Eine Schulbesichtigung ist nach Anmeldung möglich. Nötige Kontaktdaten stehen auf der Internetseite der Schule.

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule: online unter www.toni-jensen-gemeinschaftsschule.de. Eine individuelle telefonische Beratung ist nach Anmeldung im Sekretariat unter der Telefonnummer 0431/205080 möglich.

So informieren die Kieler Gymnasien:

Die Informationsmöglichkeiten der Gymnasien finden sich jeweils auf ihren Webseiten:

Ernst-Barlach-Gymnasium:www.ebg-kiel.de

Gymnasium Elmschenhagen:www.gymnasium-elmschenhagen.de

Gymnasium Wellingdorf:www.gymnasium-wellingdorf.de

Hans-Geiger-Gymnasium:www.hgg-kiel.de

Hebbelschule:www.hebbelschule-kiel.lernnetz.de

Humboldt-Schule:www.humboldt-schule-kiel.de

Käthe-Kollwitz-Schule:www.kaethe-kollwitz-schule.de

Kieler Gelehrtenschule:www.kieler-gelehrtenschule.de

Max-Planck-Schule:www.max-planck-schule-kiel.de

Ricarda-Huch-Schule:www.rhs-kiel.de

Thor-Heyerdahl-Gymnasium:www.thg-kiel.de

Der Anmeldezeitraum beginnt Mitte Februar

Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen werden vom 18. Februar bis zum 3. März entgegengenommen, ohne dass die Schulen eine Aufnahmeentscheidung treffen. Werden festgelegte Kapazitäten überschritten, können Schüler dann an andere Schulen weitergeleitet werden. Der Anmeldezeitraum kann bei Privatschulen abweichen.