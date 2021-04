Kiel

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 45 Jahre alte Mann laut Polizei am Dienstagmorgen in seinem Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft auf. Gegen 4.45 Uhr soll der Geschädigte seine Zimmertür geöffnet haben, nachdem er draußen Geräusche gehört hatte.

Opfer konnte unverletzt fliehen

Danach soll ein 25-Jähriger versucht haben, mit einem Messer auf den 45-Jährigen einzustechen, um ihn zu töten. Dem Mann gelang es jedoch geistesgegenwärtig die Tür wieder zu schließen und unverletzt zu fliehen.

Polizeibeamte des 1. Reviers trafen den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe des Tatorts an und nahmen ihn vorläufig fest. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Tatverdächtiger soll psychisch krank sein

Der Tatverdächtige soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Kiel will die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragen.

Zu den Hintergründen, den Nationalitäten der Beteiligten und dem Motiv für die Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Es liegen jedoch Anhaltspunkte dafür vor, dass der Tatverdächtige psychisch erkrankt und in seiner Schuldfähigkeit jedenfalls erheblich eingeschränkt gewesen ist.

In der Einrichtung ist es nicht die erste schwere Straftat. Im September war ein 28-Jähriger im Streit auf einen 30-Jährigen losgegangen. Damals wurde das Opfer jedoch tödlich verletzt.