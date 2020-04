Schutz vor Corona: Diese Desinfektionsmittel wirken

Kiel

Ein internationales Forschungsteam um Prof. Stephanie Pfänder von der Molekularen und Medizinische Virologie der Ruhr-Universität Bochum (RUB) hat Mittel zur Händedesinfektion untersucht und die Ergebnisse im Fachblatt Emerging Infectious Diseases veröffentlicht.

Danach machen zwei Mittel, die die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, das Sars-Cov-2-Virus ausreichend inaktiv.

30 Sekunden einwirken lassen

Das gilt aber auch für andere Desinfektionslösungen, die als Hauptbestandteile die Alkohole Ethanol und Isopropanol enthalten.

Voraussetzung: Die Mittel müssen mindestens 30 Sekunden einwirken können. Man muss also die Hände ausgiebig und vollständig mit der Lösung einreiben.

Apotheken dürfen Mittel herstellen

Das erste von der WHO empfohlene und Coronawirksame Desinfektionsmittel besteht aus 80 Volumenprozent Ethanol, 1,45 Volumenprozent Glycerin und 0,125 Volumenprozent Wasserstoffperoxid.

Das zweite wirksame Desinfektionsmittel besteht aus 75 Volumenprozent Isopropanol, 1,45 Volumenprozent Glycerin und 0,125 Volumenprozent Wasserstoffperoxid.

Dieses zweite Mittel darf zurzeit auch in jeder Apotheke hergestellt und verkauft werden. Die Bundesregierung dafür hat Anfang März extra das Arzneimittelgesetz geändert. So soll der Bedarf an Desinfektionsmitteln besser gedeckt werden können. Die Ausnahmeregelung ist vorerst auf ein halbes Jahr begrenzt.

