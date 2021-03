Kiel

Inzwischen ist der Unfallablauf geklärt. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr die 55 Jahre alte Radfahrerin gegen 15.40 Uhr den Radweg der Kaistraße vom Bahnhof in Richtung Wall.

Unfall am Schwedenkai: Autofahrerin missachtete Vorfahrt

An einer der beiden Terminalausfahrten vom Schwedenkai musste sie aufgrund einer roten Ampel warten. Auf der Fahrbahn neben ihr befand sich, ebenfalls wartend, eine 53 Jahre alte Autofahrerin in einem Peugeot.

Als die Ampel auf Grün sprang, bog die Autofahrerin nach Zeugenangaben verbotswidrig nach rechts in den Schwedenkai in Richtung Impfzentrum ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der ebenfalls gerade losfahrenden Radfahrerin.

Radfahrerin verletzte sich schwer am Kopf

Beim Einbiegen in Richtung Impfzentrum erfasste der Pkw die Radfahrerin. Die 55-Jährige stürzte so unglücklich, dass sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Da zufällig ein Rettungswagen vorbeikam, konnte schnell erste Hilfe geleistet werden. Die Radfahrerin kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Kiel einen Dekra-Sachverständigen. Auch das Fahrrad wurde zur Überprüfung sichergestellt.

Beschilderung in der Kaistraße in Kiel nicht ausreichend

Polizeibeamte des Sachgebiets Verkehr der Polizeidirektion Kiel nahmen den Unfall zum Anlass für eine Ortsbegehung. Am Mittwoch waren sie gemeinsam mit Vertretern des 2. Reviers und der städtischen Verkehrsaufsicht vor Ort, um sich einen Eindruck der dortigen Beschilderung zu verschaffen.

Dabei wurde eine mangelnde Ausschilderung festgestellt. Das Verbot zum Abbiegen ist aus Mangel an eindeutigen Schildern nicht erkennbar. Die Beschilderung soll zeitnah verändert werden, um allen Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit zu bieten, so heißt es in der Mitteilung der Polizei.