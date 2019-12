Der Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird erneut für eine Demonstration gesperrt. Am Freitag, 6.12. 2019, will Fridays for Future vom Vinetaplatz in Gaarden zum Mühlendamm marschieren. Start ist nach Polizeiangaben um 16 Uhr. Ein Teilstück des Theodor-Heuss-Rings wird kurzzeitig gesperrt.