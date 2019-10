Von dem Attentat in Halle haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Kiel-Gaarden während der Feierlichkeiten zu Jom Kippur erfahren. Für den Feiertag hatten sie sich in ihren Gemeinderäumen versammelt. Trotz der Tat geht der Blick in der Gemeinde nach vorn: Mit Sukkot steht der nächste Feiertag an.