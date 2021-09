Kiel

Nach wie vor gilt in den Kieler Schwimmbädern, dass der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete erlaubt ist. Nicht betroffen sind Kinder unter sieben Jahren, die keinen 3G-Nachweis erbringen müssen. Die Hygienevorschriften besagen auch, dass Eltern, die weder geimpft, genesen und getestet sind, die Kieler Bäder nicht betreten dürfen, um ihre Kinder abzugeben oder abzuholen. Sie müssen vor den Gebäuden warten.

Minderjährige Schülern, die anhand einer Bescheinigung der Schule belegen können, dass sie im Rahmen der verbindlichen schulischen Tests zwei mal wöchentlich getestet werden, müssen keinen tagesaktuellen Nachweis vorlegen. Nach wie vor gilt, dass der Einlass nur symptomfreien Besuchern erlaubt ist.

Keine Begrenzung mehr bei den Besucherzahlen

Als neue Lockerungen greift ab dem 20. September, dass die Maskenpflicht aufgehoben wird und auch das Föhnen der Haare wieder erlaubt ist. Die Auslastung der Schwimmbäder steigt ebenfalls wieder. Es gibt keine Besuchereinschränkungen mehr, die Kapazitätsgrenzen fallen.

In seiner August-Sitzung hat die Kieler Ratsversammlung außerdem beschlossen, dass Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Besitz einer Kiel-Karte sind, in den städtischen Schwimmbädern bis zum 31. Dezember keinen Eintritt zahlen müssen. Das gilt für das Hörnbad, die Schwimmhalle Schilksee, das Freibad Katzheide, das Seebad Düsternbrook und das Eiderbad Hammer. Diese Regelung bezieht sich auf den Freizeittarif für 2,5 Stunden im Hörnbad sowie auf die Sporttarife für zwei Stunden und die Einzelkarten für Kinder und Jugendliche in den anderen Bädern.