Stadt schließt Gefahr für Anwohner aus

Die hätte eigentlich schon im vergangenen Frühjahr dem Erdboden gleichgemacht sein sollen, doch mit Glück wird das erst ein Jahr später der Fall sein. Schuld an der enormen Verzögerung ist vor allem die Schadstoff-Problematik. Weil beim Abbruch einer in die Jahre gekommenen Schwimmhalle grundsätzlich damit gerechnet werden muss, dass ökologisch und gesundheitlich bedenkliche Stoffe zutage gebaggert werden, hatte die städtische Immobilienwirtschaft von Anfang an ein Umweltlabor und ein Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eingeschaltet, um die Prozedur fachlich zu begleiten.

Die Experten ließen zahlreiche Proben an Dach, Decken, Wänden, Dämmungen, Isolierungen und sogar in Fugen entnehmen – und herauskam eine wahrlich eindrucksvoll erscheinende Liste an Substanzen, die sich Mensch und Tier eher nicht so gern zu Gemüte führen.

Asbest in den Verkleidungen

Asbest steckt wie erwartet in den Verkleidungen von Dach und Außenwänden, sogenannte künstliche lungengängige Mineralfaser wurde unter anderem in Dämmplatten für den Schallschutz gefunden, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Dachpappe und auch in den Abdichtungen der Duschräume nachgewiesen. Die Reihe ließe sich noch eine ganze Weile fortsetzen, bis hin zu giftigen Schwermetallen wie Blei, das jedoch nur an einer Stelle und in unbedenklicher Dosierung auftrat. Überhaupt fallen nach einem Bericht der städtischen Immobilienwirtschaft im Abbruchmaterial offenbar zwar immer wieder gefährliche Substanzen auf, oft aber eben auch in Konzentrationen unterhalb der jeweiligen Grenzwerte.

Unruhe in der Nachbarschaft

Nicht wirklich als beruhigend wird das in Teilen der Nachbarschaft der Schwimmhalle empfunden. Eine Anwohnerin wunderte sich jüngst im Ortsbeirat, dass Material, das wegen ungeklärter Schadstoff-Fragen von den Deponien nicht angenommen wird, auf dem Platz vor der Schwimmhalle zwischengelagert werden muss: „Die Deponien nehmen das nicht, aber für uns als Nachbarn soll das unbedenklich sein?“ Aus der Luft gegriffen ist diese Frage bestimmt nicht, doch weist die Stadt Kiel die damit verbundenen Befürchtungen klar zurück. „Sämtliche Materialien werden in allen Arbeitsschritten den Vorschriften entsprechend behandelt, um bis zur fachgerechten Verwertung eine Freisetzung der Schadstoffe auszuschließen“, teilt Arne Ivers von der Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Ähnlich liest sich das im Bericht der Immobilienwirtschaft. Sollten sich beim Abbau Schadstoffe freisetzen können, sei dies dank der Vorarbeit der Umweltexperten bekannt und werde entsprechend verhindert.

Abbruch zieht sich in die Länge

Nötig sein dürfte dies noch geraume Zeit. Über das vorliegende Schadstoffkataster hinaus treten in der Schwimmhalle auch beim laufenden Abbruch immer wieder Substanzen auf, die auf ihre Gefährlichkeit untersucht werden müssen. Entsprechend zieht sich die Sache weiter in die Länge, zumal die Deponien zum Teil ausgelastet sind oder Material nur in Etappen annehmen können. Außerdem akzeptieren nach Angaben der Stadt bestimmte Deponien nur bestimmte Stoffe und prüfen deshalb jede Containerladung noch einmal in eigener Regie. „Wenn die Witterung es weiterhin zulässt“, will die Immobilienwirtschaft den Abriss trotz allem bis April 2020 vollendet haben – weitere Verzögerungen ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

