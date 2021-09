Kiel

 Im Hörnbad finden montags bis freitags vom 4. Oktober bis 15. Oktober vier Seepferdchenkurse statt, die um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr beginnen. Die zehn Unterrichtseinheiten à 45 Minuten kosten insgesamt 75 Euro.

Seepferdchen-Kurse auch in Schilksee

Auch in Schilksee kann das Schwimmabzeichen Seepferdchen erworben werden. Dort finden ebenfalls wochentags zwei Kurse statt, die um 10 Uhr und um 11 Uhr beginnen. Die zehn Unterrichtseinheiten à 45 Minuten kosten insgesamt 75 Euro.

Das Seeräuberabzeichen kann auch in beiden Hallen gemacht werden. Die Kurse finden wochentags um 12 Uhr statt und umfassen je fünf Einheiten à 45 Minuten. Es gibt je einen Kursus in der ersten und einen in der zweiten Ferienwoche. Die Teilnahme kostet 37,50 Euro.

Auch Bronzekurse gibt es im Angebot für Kiel

Für etwas geübtere Schwimmerinnen und Schwimmer bietet die Schwimmhalle Schilksee in beiden Wochen je einen Bronzekursus an, der wochentags um 13 Uhr beginnt. Die fünf Unterrichtseinheiten à 45 Minuten kosten insgesamt 37,50 Euro.

Auch für das Schwimmabzeichen in Silber gibt es Ferienkurse im Hörnbad. Jeweils von Montag bis Freitag finden die Kurse mit fünf Einheiten à 45 Minuten statt. Die Einheiten beginnen jeweils um 9 Uhr und die Teilnahme kostet insgesamt 37,50 Euro.

Kurse können in den Schwimmhallen in Kiel gebucht werden

Die Kurse können vor Ort in den beiden Hallen gebucht werden. In der Schwimmhalle Schilksee ist derzeit keine Kartenzahlung möglich.