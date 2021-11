Kiel

Abends am Hauptbahnhof Kiel: Ein E-Scooter der Firma Bolt steht parat, um den Weg auf die Party in Windeseile zurückzulegen. Doch die Ausleihe scheitert. Dem Gefährt fehlt der notwendige QR-Code. Die Firma bestätigt ein extremes Problem mit Vandalismus – mit kriminellem Hintergrund. Die Roller-Anbieter in Kiel haben mit etlichen Herausforderungen zu kämpfen.

Sie sollen ein rasch verfügbarer Beitrag zur Verkehrswende sein und tragen Namen wie Tier, Lime, Bird und Bolt. E-Scooter sind bei junger Klientel in Kiel beliebt, weil sie überall bereitstehen, schnell per Smartphone ausgeliehen sind und nicht extra abgeschlossen und gepflegt werden müssen. Doch nicht alle nutzen die Roller mit guten Absichten.

Kriminelle in Kiel: Bolt bestätigt Anzeige

„Wir können bestätigen, dass wir in Kiel vermehrt Probleme mit Vandalismus an den QR-Codes unserer Scooter hatten“, berichtet das Unternehmen Bolt. „Unser Betriebsteam hat Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet.“ Aber: Bolt könne keine Vermutungen über die Absichten dieses Vandalismus anstellen.

Die Polizei Kiel konnte den Eingang einer Anzeige bisher nicht offiziell bestätigen. Doch großer kriminalistischer Spürsinn ist für das Verständnis ohnehin nicht notwendig: Offenbar lassen sich die QR-Codes (zu) einfach abmontieren. Das nutzen Kriminelle, um sich ihren eigenen Scooter zu reservieren.

Die Masche „sichert“ eigenen Scooter

Wer sein QR-Plättchen mitnimmt, kann sichergehen: Den Scooter wird von diesem Standort aus so schnell niemand ausleihen und entfernen. Und: Das Problem ist in nahezu allen Städten mit Bolt-Betrieb aufgetaucht. Wer Suchmaschinen nutzt, findet die Masche im Handumdrehen.

E-Scooter: Die Beschwerden und das Geld Die einen nutzen sie gern, den anderen sind sie im Weg: Weil E-Scooter der Leihanbieter in Deutschland im öffentlichen Raum allseits parat stehen dürfen, scheiden sich an ihnen die Geister. Die Kieler Anbieter geben ein unterschiedliches Bild ab, was Beschwerdemanagement und Preise angeht. Tier beispielsweise nennt auf der Homepage eine Service-Kundenhotline, Live-Chat und eine E-Mail-Adresse. Lime hat eine deutsche Notfallnummer und ein Kontaktformular im Angebot. Bolt hat ein Beschwerdeformular sowie eine Mail-Adresse, Bird hingegen eine Mail-Adresse und eine deutsche Telefonnummer. Auch die Fahrpreise unterscheiden sich: Tier berechnet nach eigenen Angaben einen Euro Startpreis und 19 Cent pro Minute. Bird nennt dieselbe Grundpreisstruktur wie Tier. Lime hat auf KN-Anfrage nicht reagiert, berechnet je nach Stadt aber unterschiedliche Preise, die üblicherweise leicht über der Konkurrenz liegen. Mit einem Kampfpreis ging der jüngste Kieler Anbieter Bolt an den Start, der ohne Grundgebühr neun Cent berechnet.

Bolt gibt sich kämpferisch: „Wir haben Maßnahmen unternommen, die diese Form von Vandalismus in Zukunft schwieriger machen werden.“ Insgesamt sei der Start in den ersten vier Monaten in Kiel sehr geglückt. „Wir sind daher zuversichtlich, dass dieser Vandalismus uns nicht davon abhalten wird, auch weiterhin unsere Dienstleistung in Kiel anbieten zu können.“

Tier lässt Nutzer in Kiel Akkus tauschen

Einer anderen Aufgabe hat sich jetzt Bolts Konkurrent Tier gestellt: Es geht um das Problem jedes E-Fahrzeugs, die irgendwann zur Neige gehende Batterie. Mit dem sogenannten Energy Network spannt das Unternehmen jetzt vermeintlich dreist die Nutzer selbst vor den Scooter, um etwas dagegen zu unternehmen: Wer einen leeren Akku der Gefährte in einem der zum Start 19 teilnehmenden Partnergeschäfte in Kiel gegen einen vollen eintauscht, erhält Freiminuten für die nächste Tier-Fahrt.

Mit dabei ist beispielsweise das Café Mmhio Bio. „Durch die Ladestation erwarten wir neue Kunden, die unseren Laden besuchen und hierdurch auch eine Steigerung der Kundenfrequenz“, sagen die Geschäftsführer Morlen und Timo Heinemann. Auch das Welcome Center der Landeshauptstadt beteiligt sich. Weitere Vertreter sind beispielsweise Gut gedruckt und Zoo Knutzen.

Mit dem Tier Energy Network will der E-Scooter-Anbieter Nutzer in Kiel motivieren, leere Akkus in Partnergeschäften selbst zu tauschen. Quelle: Tier Mobility

Eine Million Fahrten mit Tier in Kiel

Tier selbst war im Juli 2020 der erste Scooter-Anbieter, der in Kiel mit 200 Fahrzeugen gestartet war. Zu Beginn häuften sich in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem die Beschwerden über im Weg stehende Roller. Doch entweder sind die Kritiker müde geworden oder verstummt: Zumindest steigen nicht nur immer mehr Firmen ein, sondern auch die Nutzerzahlen scheinen stetig zu steigen.

Inzwischen stellen die vier Anbieter rund 2500 Scooter im Stadtgebiet. Und: Am vergangenen Wochenende hat Tier nach eigenen Angaben mit seinen inzwischen 1300 Rollern die Fahrtenzahl von einer Million geknackt.