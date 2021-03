Wenn das Wasser in der Kieler Förde knackig kalt ist, dann fühlt sich Eisschwimmer Sebastian Engel (23) in seinem Element. Der Lehramtsstudent taucht nicht einfach nur zum Baden in die kalte Ostsee: Seit 2018 hält der Kieler den Weltrekord im 200-Meter-Brustschwimmen – in eisiger See.