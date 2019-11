Sechs Fahrzeuge haben in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände eines Mercedes-Autohauses in der Daimler-Straße in Kiel gebrannt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Polizei Kiel nahm die Ermittlungen auf. Sie geht von Brandstiftung aus.