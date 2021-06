Sechs prominente Parteimitglieder bewerben sich um die Direktkandidaturen der Kieler SPD in den drei Wahlkreisen zur Landtagswahl 2022: drei in Kiel-Nord, zwei in Kiel-Ost und eine in Kiel-West. Zuletzt wirft auch der Ratsherr Volkhard Hanns seinen Hut in den Ring.