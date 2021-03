Kiel

Bei einem Autounfall in Kiel sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen verletzt worden. An der Kollision auf dem Skandinaviendamm waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Ein 30 Jahre alter Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr vor Ort.

Von RND/dpa