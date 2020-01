Kiel

Diese berate in diesen Tagen ihre Strategie. Die fünfte Verhandlungsrunde war am Montag ohne Ergebnis beendet worden. Im Mittelpunkt stehen Verdi-Forderungen, deutlich mehr Pflegepersonal einzustellen. Die rund 5000 Kräfte im Pflegebereich seien völlig überlastet. Zurzeit erarbeiten Verdi und das UKSH Notdienstvereinbarungen.

Mindestens 420 Pflegekräfte benötigt

Schischefsky erinnerte daran, dass am UKSH in den vergangenen 20 Jahren rund 750 Stellen abgebaut worden seien. Die vom Arbeitgeber angebotenen zusätzlichen 182 Stellen würden "so gut wie keine Entlastung" bringen. Damit könnten nur die wegen Pflegekräftemangels gesperrten Betten im UKSH wieder frei werden. Verdi hat einen Bedarf von mindestens 420 zusätzlichen Pflegekräften errechnet.

Entlastungen für nichtwissenschaftliche Beschäftigte

Die Gewerkschaft ist ohne ein konkretes Prozentziel für Einkommenssteigerungen in die Verhandlungen gezogen. Sie will mit einem neuen Tarifvertrag Entlastungen für die nichtwissenschaftlichen Beschäftigten an den beiden Standorten Kiel und Lübeck erreichen. "Unsere Forderungen nach einer Entlastung dienen dem Schutz von Beschäftigten und damit auch der Patientensicherheit", sagte Verdi-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt.

Von dpa