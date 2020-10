An die Lage der Seenotrettung im Mittelmeer erinnerten am Sonntagnachmittag Demonstranten am Bootshafen in Kiel. Laut Polizei kamen rund hundert Teilnehmer. Neben der Kundgebung in der Landeshauptstadt hatte das Bündnis Seebrücke auch an anderen Orten wie Hamburg oder Berlin Aktionen angekündigt.