Kiel

Der Seehafen Kiel hat ein starkes Jahr hinter sich. Der Umschlag an den Terminals und Kais zwischen Nordhafen und Hörn kletterte 2021 auf den Rekordwert von 7,6 Millionen Tonnen. Besonders stark wuchsen die Gütermengen auf den Fährrouten nach Göteborg und Klaipeda.

Die Stena Line konnte 2021 mit 2,1 Millionen Tonnen Gütern eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der 1967 eröffneten Route Kiel-Göteborg erzielen. Der Zuwachs bei Containern und Lkw betrug am Schwedenkai allein 16 Prozent. Zweiter Wachstumstreiber ist die 1993 eröffnete Klaipeda-Route der Reederei DFDS im Ostuferhafen, die im vergangenen Jahr 2,9 Millionen Tonnen Güter umschlug. Hier lag das Wachstum laut Seehafen bei neun Prozent gegenüber 2020.

Seehafen Kiel: Neue Rampen für größere Fähren

Für die DFDS laufen auch die Vorbereitungen „für die kommenden Schiffsgenerationen“, so Seehafen-Chef Dirk Claus. Hierfür werden die Anleger 5 und 6 im Ostuferhafen mit überbreiten Rampen versehen. Dort sollen dann zwei weitere Fähren ab dem Frühherbst reibungslos abgefertigt werden. Die erste Fähre der neuen Generation startet am Sonntag auf der Route Karlshamn-Klaipeda. In Kiel kann diese Fähre wegen der zu schmalen Rampen im Osterurferhafen noch nicht abgefertigt werden.

Die Steigerungen der Ladungsmengen bei Stena und DFDS haben auch die Rückgänge beim Papierumschlag „überkompensiert“, wie Seehafen-Chef Dirk Claus erklärte. Beim Papierumschlag von SCA gab es 2021 im Ostuferhafen durch die Umstellung einer Papiermühle in Schweden einen Rückgang um 70 000 Tonnen auf jetzt 670 000 Tonnen.

Rückgang beim Schienen-Güterverkehr im Kieler Seehafen

Rückläufig war 2021 auch erstmals wieder der Bahnverkehr. So sank der Anteil der Güter, die den Seehafen Kiel im kombinierten Ladungsverkehrs (KLV) auf der Schiene erreichten oder verließen, um 7,1 Prozent auf 30 633 Einheiten. Mit über 25 000 Einheiten sei die Stena Line der größte Nutzer des Schienenangebots, so Claus. Man sei dort auf einem guten Weg, so Claus. Bei vielen Speditionen ist die Nutzung der Schiene aber nicht angesagt. Die osteuropäischen Speditionen setzen überwiegend auf die Anbindung über die Straße.

Eine zweite Ursache für den Rückgang beim Schienen-Güterverkehr im Seehafen sieht Dirk Claus im Norwegenverkehr. Dort wurden durch die lange Pause der Color-Fähren etwa 2000 Einheiten weniger als im Vorjahr auf die Schiene gesetzt.

Sieht den Kieler Seehafen auf Erfolgskurs: Hafenchef Dirk Claus. Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

Im Ostuferhafen wächst das Interesse am Zug nur auf kleinem Niveau. „Es gab einen Zuwachs von 3600 auf 4500 Ladungseinheiten“, so Claus. Hier liegt der Anteil bei unter zehn Prozent der Ladungseinheiten. Gemessen am Gesamtumschlag von 270 000 Ladungseinheiten im Kieler Hafen sind die 30 633 KLV-Einheiten aber auch sonst noch ausbaufähig.

Hafenchef Dirk Claus zum Passagierverkehr: „In normalen Zeiten wären es drei Millionen“

Verhalten zufrieden ist der Hafenchef wieder mit dem Passagierverkehr. Im Hafen wurden 2021 im Fähr- und Kreuzfahrtverkehr 921 000 Reisende gezählt. „In normalen Zeiten wären es drei Millionen“, so Claus. Auf den Fährverkehr entfielen trotz der durch die Pandemie bedingten Ausfälle der Color Line 633 000 Passagiere. Allein die Color Line hatte bis zur Pandemie eine Million Passagiere pro Jahr.

Beim Kreuzfahrtverkehr konnte Kiel 2021 erstmals wieder eine Spitzenposition in Deutschland einnehmen. Mit 134 Kreuzfahrtanläufen gab es 289 000 Passagiere, so viele wie in keinem anderen deutschen Hafen. Im ersten Corona-Jahr wurden in Kiel bei 29 Anläufen nur 34 500 Passagiere gezählt.

Seetourismus soll sich 2022 in Kiel normalisieren

„Wir gehen von einer Normalisierung beim Seetourismus in diesem Jahr aus“, sagte Dirk Claus. Bis jetzt lägen dem Seehafen Kiel 241 Anmeldungen von Kreuzfahrtschiffen für 2021 vor. Das wäre ebenfalls neuer Rekord.

Los geht es Anfang April mit einem Flusskreuzfahrtschiff. Am 11. Juni soll es auch erstmals wieder einen Fünffach-Anlauf von Kreuzfahrtschiffen in Kiel geben. „Zur Kieler Woche sind 25 Anläufe geplant“, so Claus. Größter Kunde ist mit 89 Anläufen die Costa-Gruppe mit Aida und Costa Cruises. Allein 62 Anläufe entfallen dabei auf die Reederei Aida. 38 Anläufe werden von MSC im Ostuferhafen absolviert.

Die Rückkehr zum normalen Seetourismus soll schon bald Realität werden. Den Anfang wird die Color Line machen. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass zumindest das erste Schiff bis März wieder in Fahrt ist“, so Claus. Die „Color Fantasy“ und „Color Magic“ absolvieren derzeit auch notwendige Werftaufenthalte.

Seehafen Kiel rückt den Landstrom in den Fokus

Beim Umweltschutz hat der Hafenchef weiter ambitionierte Ziele. Besonders im Fokus ist jetzt der Ostuferhafen. Für den größten Hafenteil soll noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Landstromanlage begonnen werden. Sie soll ab 2023 die Kreuzfahrtschiffe von MSC und die Fähren von DFDS mit Landstrom versorgen. Der Landstrom im Ostuferhafen habe jetzt Priorität, so Claus. Bei der Nutzung von Landstrom für die Kreuzfahrer im Stadthafen musste Dirk Claus die Erwartungen in der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag jedoch etwas drosseln. Es war eigentlich geplant, dass bereits 2022 60 bis 80 der Kreuzfahrtanläufe am Ostseekai mit Landstrom versorgt werden.

„Das schaffen wir vermutlich nicht so ganz. Ich bin aber zuversichtlich 50 bis 60 Kreuzfahrtanläufe hier mit Landstrom versorgen zu können“, so Claus. Der Grund für Korrektur der Zielvorgabe liege daran, dass die Anpassung der Schiffe komplizierter als gedacht sei.

Es besteht aber auch noch ein anderes Problem. Am Ostseekai gibt es zwar zwei Liegeplätze für Kreuzfahrer – aber nur einen Stecker. Kommen zeitgleich zwei Kreuzfahrtschiffe, muss eines der Schiffe jetzt weiter die Dieselmotoren laufen lassen. Der zweite Anschluss der Anlage am Ostseekai ist für die Stena Line reserviert.

Die Zahl der Mitarbeiter beim Seehafen ist auf 270 gestiegen, wozu auch die zwölf Arbeitsplätze am Flughafen gehören. „Wir haben 2021 allein 115 Mitarbeiter eingestellt. Das sind aber nicht alles neue Stellen, sondern auch Stellen, die wiederbesetzt wurden“, so Claus.

Bei der Bilanz ist der Seehafen-Chef ebenfalls bester Laune. Nachdem das Corona-Jahr 2020 einen Verlust von fünf Millionen Euro beschert hatte, kündigte er für 2021 ein „ausgeglichenes Ergebnis“ an.