Seit September 2020 sind auf Kiels Straßen die schneeweißen Elektrobusse des niederländischen Herstellers VDL unterwegs und haben inzwischen fast drei Millionen Kilometer zurückgelegt. Seit einigen Tagen sind in Kiel aber auch rote VDL-Busse zu sehen. Die sind jedoch nur auf der Durchreise nach Norwegen.

Der Osloer Busbetreiber Norgesbuss aus Akershus in Oslo hat bei VDL Bus & Coach in den Niederlanden 102 Busse des Typs Citea Electric bestellt. Es ist nach Angaben des Busherstellers der größte Elektrobus-Auftrag für das Unternehmen. Dicht gefolgt von 100 Elektrobussen für den niederländischen ÖPNV-Dienst Amstelland Meerlanden und den Bussen für die KVG in Kiel.

Kiel ist bei den Elektrobussen noch vor Oslo

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) hat bislang 67 Elektrobusse von VDL bekommen. Sie sind bereits im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Die nahezu baugleichen norwegischen Busse rollen aus den Werken in Belgien und den Niederlanden Huckepack nach Kiel, wo sie in Gaarden am Norwegenkai angeladen werden.

Je nach Kapazität werden die Elektrobusse dann am Ostseekai auf eine der drei von Kiel aus eingesetzten Fähren der Color Line verladen. Dabei stehen die Busse auf dem Norwegenkai neben Baumaschinen, Lastwagen, Wohnmobilen sowie neuen Porsche-Sportwagen für Kunden in Norwegen.

Den Anblick der roten Elektrobusse wird es in Kiel noch einige Zeit geben. Die Bestellung der 102 Busse ist erst der Anfang. Aktuell fahren erst zehn Prozent der 1200 Busse der öffentlichen norwegischen Verkehrsbetriebe elektrisch.

Bis 2028 soll in Oslo der ÖPNV emissionsfrei laufen

Das ist derzeit noch deutlich weniger als in Kiel, wo bereits 5o Prozent der Busflotte der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) elektrisch oder teilelektrisch fahren. Konkret sind es laut KVG 67 Elektrobusse (47 Gelenkbusse und 20 normale Busse).

Insgesamt hat die KVG 210 Linienbusse. Nach dem nächsten Beschaffungslos 2024/2025 sollen 57 Prozent aller Kieler Linienbusse vollelektrisch fahren. Damit ist Kiel ganz weit vorn in Europa.

Oslo holt allerdings langsam auf. Die jetzt über Kiel verschifften Busse sollen nach einer Mitteilung des Betreibers überwiegend im Süden der Stadt sowie als Shuttle zum Flughafen zum Einsatz kommen. Die Batterien der Busse werden dabei überwiegend in den Depots der Gesellschaft in und um Oslo aufgeladen.

Das Ziel steht bereits fest: Bis 2028 soll in Oslo der gesamte ÖPNV emissionsfrei betrieben werden. Ab dem kommenden Jahr sollen bereits alle Taxen in Oslo emissionsfrei fahren. Während die neuen Busse aus den Niederlanden via Kiel nach Oslo fahren, kommen mit den Fähren die ausgesonderten Busse mit Diesel- oder Gasantrieb zum Teil mit den Fähren zurück.

Bei dem niederländischen Busproduzenten sieht man in der Umstellung auf die Elektromobilität gewaltiges Potenzial. Seit 25 Jahren ist das Unternehmen VDL bereits mit Elektrobussen aktiv und hat nach eigenen Angaben bereits 800 Elektrobusse in zehn Länder verkauft.