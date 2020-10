Kiel

"Das Wetter ist für unsere Schiffe kein Problem. Wir sind für kalte Regionen gebaut und gut ausgerüstet", sagt Kapitän Axel Engeldrum mit Blick auf das herbstliche Klima in der Ostsee.

Der Besuch des erst ein Jahr alten Schiffes war eigentlich nicht geplant. Bei der ursprünglichen Reiseplanung für 2020 standen Häfen wie Quebec, Montreal oder Reykjavik im Routenplan. Doch dann kam Corona und alle Programme wurden geändert. Statt Fernreisen nach Kanada oder Island starteten regionale Kreuzfahrten auf Nord- und Ostsee.

14. Kreuzfahrtanlauf in Kiel 2020

Durch die Corona-Pandemie stehen jetzt Wismar, Flensburg und Kiel auf dem Reiseprogramm der " Hanseatic Inspiration". Dabei sind zur Einhaltung der neuen Corona-Regeln nur 40 Prozent der Kabinen belegt und die Passagierzahl auf 100 begrenzt.

"So etwas bietet aber auch völlig neue Chancen", sagt der Kapitän. Mit den kleinen Zodiac-Schauchbooten werden Ausflüge in dänischen und schwedischen statt in arktischen Gewässern angeboten.

Beim Seehafen Kiel ist die " Hanseatic Inspiration" der 14. Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes mit Passagieren in diesem Jahr. Damit ist Kiel in Corona-Zeiten die Nummer zwei unter den deutschen Häfen.

Ursprünglich waren für Kiel fast 200 Schiffsbesuche 2020 geplant. Wie viele es bis Dezember werden, steht noch nicht fest. Es gibt noch weitere Anläufe im Oktober und November.

Interesse an Kieler Landstromanlage

In Kiel interessierte den Kapitän auch sofort für die neue Landstromanlage. "Die würden wir gern nutzen", so Engeldrum. Sein Schiff hat zwar modernste Abgasreinigungstechnik an Bord, im Hafen würde er aber trotzdem gern die Chance auf Landstrom nutzen.

Noch ist die Landstromanlage aber nicht in Betrieb genommen. Die größte Anlage eines deutschen Hafens wird aktuell noch erprobt.

In Kiel gab es beim Erstanlauf Besuch am Schiff. Im Terminal 28 übergab Seehafen-Marketing-Leiter Timo Rosenberg dem Kapitän die traditionelle Erstanlaufsplakette.

Der Besuch in Kiel soll kein Einzelfall bleiben. "Wir kommen gerne wieder. Der Liegeplatz ist sehr gut", so Engeldrum.

Zur Galerie Die "Hanseatic Inspiration" machte erstmals in Kiel fest. Das Expeditionsschiff wurde erst im Oktober 2019 getauft.

