Kiel

In den Güterumschlag auf der Schiene kommt im Kieler Hafen wieder Bewegung. Seit Anfang September gibt es pro Woche jeweils fünf Zugpaare, die über den Bahnhof Lehrte bei Hannover nach Verona in Nord-Italien rollen.

„Die neue Verbindung über Lehrte gibt uns jetzt die Kapazität, die für eine noch stärkere Verlagerung der Hinterlandverkehre von der Straße auf die Schiene benötigt wird“, sagte Dirk Claus, Geschäftsführer des Seehafens.

Kieler Hafen verzeichnet konstanten Zuwachs beim Umschlag

Hintergrund ist, dass der Güterumschlag zwischen Schiff und Schiene wieder boomt. Von 2016 bis 2020 stieg das Volumen der unbegleiteten Container und Lkw-Trailer um 3500 auf fast 33 000 Einheiten. Insgesamt werden im Kieler Hafen rund 239 000 Lastwagen und Container umgeschlagen – davon etwa 100 000 ohne Lkw als sogenannte unbegleitete Einheiten.

Zwar gab es im Ostuferhafen zuletzt stagnierende Zahlen beim Schienenverkehr, da der Straßentransport für die Speditionen attraktiver und oft auch schneller ist. Mit dem neuen Angebot soll der Trend aber wieder verstärkt werden.

Züge steuern die drei Fährterminals in Kiel an

Betrieben werden die Züge von der Frankfurter Kombiverkehr. „Der Megahub Lehrte ermöglicht es uns, sowohl die Verbindungen zwischen Italien und dem Ostseeraum zu erweitern als auch zusätzliche nationale Umsteigemöglichkeiten von und nach Kiel anzubieten“, sagt Peter Dannewitz, der Vertriebschef des Unternehmens.

Neu ist in Kiel, dass jetzt auch die Züge von und nach Italien den Schwedenkai und den Ostuferhafen ansteuern. Dadurch besteht auch dort Möglichkeiten der Weiterverladung ins Baltikum sowie nach Südschweden und in die großen Forsthäfen in Ostschweden.

Die fünf zusätzlichen Zugpaare haben eine für den Alpentransit über den Brenner zugelassene Länge von 540 Metern und verfügen über je 20 Waggons für den Transport von 20 Trailern oder Containern.

Die Züge verlassen Kiel jeweils am Abend. Lehrte wird so noch in der Nacht erreicht, damit Einheiten für weitere Ziele umgeladen werden können.

Drehscheibe ist Lehrte bei Hannover

In der Gegenrichtung werden Container und Trailer aus den verschiedenen Relationen sowie dem Wirtschaftsraum Hannover und Braunschweig in Lehrte zugeladen und dann via Kiel mit Ziel Norwegen, Schweden sowie dem Baltikum weiterverschifft.

Der Kieler Hafen registriert eine wachsende Anzahl von unbegleiteten Ladungseinheiten, die mit den Fähren verladen werden. Durch die Anbindung über Lehrte kann der Vor- und Nachlauf jetzt in noch größerem Umfang über die Bahn und damit nachhaltiger erfolgen.

28 000 Tonnen Einsparung beim Kohlenstoffdioxid

Auf der Relation Kiel–Verona spart dies laut Seehafen etwa 1,4 Tonnen CO₂ je Ladungseinheit bei einem Ladegewicht von 20 Tonnen. „Durch die neuen Züge können jährlich bis zu 28 000 Tonnen CO₂ eingespart werden“, so Hafenchef Dirk Claus.

Im kombinierten Ladungsverkehr ist Kiel bereits mit dem täglichen KV-Shuttle über Hamburg-Billwerder an das nationale wie europäische Netz von Kombiverkehr angebunden.

Hinzu kommen drei direkte Abfahrten je Woche und Richtung von und nach Bettembourg in Luxemburg. Auf der Verbindung nach Italien stehen nun insgesamt sechs wöchentliche Verbindungen zur Auswahl.