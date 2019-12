Die Kreuzfahrtsaison 2019 war für den Kieler Hafen die erfolgreichste aller Zeiten. Am Montag wird mit der „Junker Jörg“ der 176. Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes in diesem Jahr in Kiel gezählt. Das ist ein neuer Rekord. Ein Ende des Wachstum ist auch 2020 und 2021 nicht in Sicht.