Kiel

40 bis 50 Jahre hält so eine Stahlspundwand, je nach Beanspruchung und Stahlqualität. Deshalb ist der Ersatz dieser Spundwände in Häfen eigentlich Routine. Ein Beispiel ist die rund 250 Meter lange Stahlspundwand am Liegeplatz 32A im Nordhafen am Getreidesilo der Hauptgenossenschaft Nord (HaGe).

„Wir müssen im Nordhafen jetzt in einem Bereich eine Spundwand erneuern. Das ist Teil unserer Investitionen in die Hafeninfrastruktur in diesem Jahr“, sagte jetzt Dirk Claus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH. Die Wand wurde in den vergangenen Jahren stark beansprucht.

Anzeige

Da er sich als Hafenchef weder Gedanken um die städtebaulichen Schönheitsideale noch um Fuß- oder Radwege machen muss, geht die Erneuerung einer Spundwand im Hafen sehr pragmatisch über die Bühne. Bereits im Herbst startete die Hamburger Firma Eggers im Auftrag der Seehafen Kiel GmbH mit der Kampfmittelsondierung.

Spundwände für Nordhafen Kiel: Auftragsvergabe in dieser Woche

Die Arbeiten der Taucher mussten am Montag wegen des Unwetters aus Sicherheitsgründen jedoch unterbrochen werden. „Sie liegen aber sehr gut im Zeitplan, deshalb ist das kein Problem“, so Hafensprecher Ulf Jahnke.

Bislang haben die Taucher dort keine scharfen Blindgänger oder größere Mengen Kriegsmunition gefunden. Anders als im Ostuferhafen oder an der Kiellinie wurden in dem Bereich bei Kriegsende auch nicht so viele Waffen und Munition gelagert.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit zwei Hubinseln hatten sich die Taucher mit spezieller Sondentechnik seit dem Herbst an der Kaianlage entlang gearbeitet. Dabei wurde diese nach Verdachtspunkten abgesucht.

Die Pieranlage ist seit Anfang der 1920er-Jahre für den Umschlag von Getreide oder Stückgut im Einsatz. Ein Teil der Kaimauer war bereits nach dem Krieg für die Abfertigung großer Getreidefrachter erneuert worden.

Arbeiten am Nordhafen Kiel laufen bis Ende des Jahres 2021

Es ist geplant, dass noch in dieser Woche der Auftrag für den Bau der neuen Spundwand beim Liegeplatz 32A vergeben wird. Ende März soll dann die Stahlbaufirma anrücken und mit dem Bau der neuen Mauer beginnen.

Die Stahlpaneele sollen etwa 2,5 Meter vor der bestehenden Wand in den Boden gerammt werden. Der Zwischenraum wird danach mit Baggergut aufgefüllt und die Kaikante mit einer neuen Oberfläche versehen.

Die Arbeiten sollen auch zügig erfolgen. „Die Fertigstellung ist für das Jahresende geplant“, so Jahnke. Danach hat das Getreidesilo wieder eine Kaianlage für die Abfertigung großer Frachter.

In dem gewaltigen Silokomplex am Nordhafen werden überwiegend regionale Getreidesorten gelagert. Dort ist außerdem eine Anlage zur Herstellung von Rapsöl. Für die Verladung von Getreide hat die Hauptgenossenschaft dort erst vor geraumer Zeit neue Umschlaggeräte installieren lassen.