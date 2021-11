Seehafen Kiel will ab 2030 klimaneutral sein

Kiel

Die Landstromanlagen im Seehafen Kiel tragen erste Früchte: Durch deren Einsatz haben die Schiffe im Jahr 2020 fast ein Fünftel weniger Kohlendioxid am Liegeplatz ausgestoßen, als es ohne die beiden Anlagen der Fall gewesen wäre. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem noch größeren Ziel: Klimaneutralität bis zum Jahr 2030.

Bis dahin sollen vom Seehafen Kiel aus keine Kohlendioxid-Emissionen mehr ausgehen. So ist es im Umweltbericht formuliert, der am Mittwoch erstmals in Kiel vorgestellt wurde. „Wir unterstützen die Klimaschutzziele der Landeshauptstadt Kiel und nehmen in puncto CO2-Reduktion eine Vorreiterrolle ein. Der Hafen wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts klimaneutral agieren“, sagte Dirk Claus, Geschäftsführer des Seehafens.

18.800 Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß im Seehafen

Dazu stellten Claus und Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Scheelje einen Drei-Stufen-Plan vor. Demnach sollen im kommenden Jahr 60 Prozent des Energiebedarfs der Kiel anlaufenden Schiffe mit Ökostrom gedeckt werden. 2025 sollen es bis zu 90 Prozent sein, 2030 dann 100 Prozent. Bis dahin sind allerdings noch einige Anstrengungen nötig, denn laut Umweltbericht wurden im vergangenen Jahr noch insgesamt 18.800 Tonnen CO2 emittiert.

Der größte Teil davon entfiel auf die Schiffe, die am Liegeplatz mit eigenen Motoren ihren Bordstrom produzierten. Mit diesen Abgasen gingen etwas mehr als 16.000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre. Laut Seehafen konnten jedoch knapp 3800 Tonnen durch die beiden bereits in Betrieb genommenen Landstromanlagen vermieden werden.

Die Fähren der Color Line am Norwegenkai beziehen bereits seit 2019 ihre Energie über den Stecker. Bei den Stena-Line-Schiffen am Schwedenkai ist das erst seit Ende 2020 der Fall. Die Bilanz für das laufende Jahr dürfte damit auch wesentlich besser ausfallen, denn neben den Fähren haben laut Seehafen bereits 29 von 130 Kreuzfahrt-Anläufen Öko-Landstrom erhalten.

Landstrom wesentlicher Baustein der Klima-Strategie

„Unser Ziel ist es, 2024 die Hälfte der Anläufe zu versorgen“, so Dirk Claus. Ihm zufolge machen die Fähren den größten Teil der Emissionen aus, sie verursachen etwa 75 Prozent, während Kreuzfahrtschiffe bei etwa 25 Prozent liegen. Das spiegelt sich im Energiebedarf wider: 60 Kreuzfahrt-Anläufe würden laut Claus gerade einmal ein Drittel der Strommenge abnehmen, die von den Fähren benötigt werden.

Der Landstrom ist der wesentlichste Baustein für die Klimastrategie des Hafens. Weitere Einsparungen bei Immobilien und Fuhrpark wurden im kleineren Rahmen erzielt. Etwa dadurch, dass mit eigenen Photovoltaikanlagen auf den Dächern 290.000 Kilowattstunden Stromenergie im Jahr produziert werden.

Zudem wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt, was eine Einsparung von 675.000 Kilowattstunden zur Folge hat. Hinzu kommt, dass nur noch E-Autos und elektrisch betriebene Flurförderfahrzeuge eingesetzt werden. Alle Umweltmaßnahmen zusammen haben 2020 dafür gesorgt, dass 6222 Tonnen Kohlendioxid vermieden wurden.

2022 weitere Landstromanlage im Ostuferhafen

2022 soll mit dem Bau einer weiteren Landstromanlage im Ostuferhafen begonnen werden. Aufsichtsratschef Scheelje, Mitglied der Grünen-Fraktion in der Kieler Ratsversammlung, sagte: „Mit der Vorlage des Umweltberichts werden Emissionen erstmals quantifiziert und damit transparent. Es zeigt, dass die im Jahr 2018 initiierte Blue-Port-Strategie Wirkung zeigt. Auf dieser Grundlage werden wir die weiteren Fortschritte beurteilen.“

Komplizierte Landstromanlagen Landstromanlagen sind komplizierte technische Einrichtungen. Die Strategie, alle Liegeplätze zu versorgen, wird deshalb teuer. Der Ausbau wird am Ende 30 Millionen Euro kosten. Hintergrund der Komplexität ist laut Seehafen-Gesellschaft, dass die Schiffe internationaler Reedereien mit unterschiedlichen Standards ausgerüstet sind. Die Strombedarfe liegen demnach zwischen drei und 16 Megawatt – vergleichbar mit dem Verbrauch kleiner Städte. Hinzu komme, dass die Bordnetze andere Spannungen und Frequenzen aufweisen als die Landnetze. Dass sei auch der Grund dafür, dass Landstrom für Kreuzfahrer nur in wenigen Häfen verfügbar sei.

Die Umweltbemühungen des Seehafens ringen auch dem Naturschutzbund, der ein besonderes Auge auf Luftreinhaltung in Häfen hat, eine gewisse Anerkennung ab. „Dass sich der Kieler Hafen auf den Weg gemacht hat, ist ein nicht ganz schlechter Beitrag“, sagte der Hamburger Landesvorsitzende Malte Siegert auf Nachfrage.

Auf seine Expertise verlässt sich auch der Landesverband Schleswig-Holstein. „Das Landstrom-Angebot ist jedoch noch kein Garant dafür, dass sich etwas verändert.“ Die Häfen müssten auch bereit sein einzufordern, dass ihr Landstrom von den Reedereien abgenommen wird, so Siegert.