Kiel

Der Kreuzfahrtsektor sollte im vergangenen Jahr eigentlich einen neuen Rekord bringen. 200 Schiffsanläufe und fast eine Million Passagiere peilte der Seehafen Kiel für 2020 an. Doch dann kam Corona.

"Wir haben bei den Passagierzahlen ein schweres Jahr hinter uns", so Dirk Claus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH. Erstmals seit 2014 wird der Seehafen Kiel das Geschäftsjahr 2020 wieder mit einem Minus in der Bilanz abschließen. 2020 wurden nur 517. 540 Passagiere an Kiels Terminals gezählt. Was einen historischen Einbruch in der Geschichte des Hafens gleichkommt.

Anzeige

Die finanzielle Lage der Hafengesellschaft sei aber nicht in Gefahr, so der Chef. "Um diesen Verlust wieder wettzumachen, müssen wir zwei bis drei Jahre hart arbeiten", so Claus. Konkrete Zahlen nannte er aber nicht.

Durch das gute Frachtgeschäft sei der Hafen aber gerüstet. "Bei 250 Millionen Euro Anlagevermögen könnten wir auch ein zweites schlechtes Jahr wegstecken", so Claus.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bilanz des Seehafens Kiel für 2020: Zuwächse beim Lkw-Transport

Im Frachtverkehr entwickelte sich die Lage im Corona-Jahr dabei deutlich besser als befürchtet. Sogar im Papierimport im Ostuferhafen gab es stabile Mengen, da die Krise mehr Verpackungsmaterial erfordere, so Claus.

Trotz des Ausfalls der Colorline-Fähren über Monate brach der Gütertransport nur leicht ein und blieb mit 6,9 Millionen Tonnen nur ganz knapp unter dem Vorjahresergebnis von 7 Millionen Tonnen.

Im Fährverkehr boomt sogar der Gütertransport. Die Zahl der umgeschlagenen Lastwagen stieg von 176000 im Vorjahr auf rund 189000 im Corona-Jahr. Das entspricht einem Zuwachs von 7,6 Prozent.

Die Linie DFDS mit den Litauen-Fähren hat 2020 erstmals 2,7 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, was einer Steigerung von 4,5 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Bei den Stena-Fähren gab es in Kiel einen Zuwachs von 3,3 Prozent auf 1,8 Millionen Tonnen im Lkw-Verkehr.

Der Zuwachs an Lastwagen ist im Fährverkehr ungebrochen und wird mit der Rückkehr der Colorline aus der Corona-Pause sowie den neuen DFDS-Fähren noch steigen.

Mehr Lastwagen auf die Bahn

Dirk Claus verwies in dem Zusammenhang auch auf die steigenden Zahlen beim Kombiverkehr, dem Umschlag der Lkw auf die Bahn. Auf den drei KLV-Terminals in Kiel wurden erstmals 32957 Lkw auf Güterzüge gesetzt oder von den Zügen geholt.

"Hier haben wir am Schwedenkai in zehn Jahren einen Zuwachs von Null auf 28000 Lastwagen erlebt", so Claus. Großen Anteil an diesem Erfolg hat der Ausbau des Einfahrtgleises im Güterbahnhof Meimersdorf für Züge mit einer Länge von 700 Meter. Auch der Bau eines dritten Rangiergleises am Bahnhofskai habe sich positiv ausgewirkt, so Claus.

Seehafen Kiel : Kreuzfahrt soll 2021 wieder starten

Im Kreuzfahrtbereich geht der Seehafen Kiel für das Jahr 2021 von der Normalisierung des Geschäfts aus. Derzeit sind etwa 200 Schiffe angemeldet. Der erste Anlauf soll am 30. April die " Aidanova" sein, die dann in Kiel als größtes Schiff überhaupt erwartet wird.

2020 hat der Seehafen Kiel als einziger deutscher Ostseehafen Kreuzfahrtschiffe mit Passagieren abfertigen können. 29 Kreuzfahrtanläufe wurden 2020 gezählt. "Alle ohne einen einzigen Zwischenfall. Unser Hygienekonzept hat funktioniert", wie Claus betont.

Der Seehafen habe in Zusammenarbeit mit den Reedereien und Schiffsmaklern zuvor intensiv an den Hygienekonzepten gearbeitet. "Wir sind hier auf einem sehr guten Weg", so Dirk Claus.

Das Thema Landstrom geht auch weiter. Nachdem im März die Landstrom-Anlage im Ostseekai mit der Anlieferung des letzten Transformators voll einsatzbereit wird, soll das nächste Projekt in Angriff genommen werden.

Im Ostuferhafen wird mit der Planung einer Landstrom-Anlage begonnen, die dort zukünftig Kreuzfahrtschiffe und Fährschiffe versorgen soll.

Trotz der Krise investiert der Seehafen Kiel auch 2021. Neue Spundwände im Nordhafen sowie eine Großrampe für die neuen Jumbofähren der Reederei DFDS im Ostuferhafen stehen auf der Agenda.