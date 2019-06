Kiel Marinestützpunkt Kiel - Marine: Verletzter bei Bootsunfall Rettungseinsatz im Kieler Marinestützpunkt. Am Montagnachmittag stürzte ein Boot des Marinetankers "Rhön" mit mehreren Seeleuten ins Hafenwasser. Ein Besatzungsmitglied wurde verletzt.

Von Frank Behling

Bei einem Unfall mit einem Boot des Tankers "Rhön" wurde am Montag ein Seemann in Kiel verletzt. Das Foto zeigt das Schiff am Pfingstwochenende in Kiel. Quelle: Frank Behling