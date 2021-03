Kiel

Dafür springt Kaiser in ein Osterhasenkostüm und Engellandt in den E-Muli. Nach einem Jahr Pandemie ist die Situation für die Seeleute, die auf den Frachtschiffen die Versorgung mit Waren sicherstellen, nicht besser geworden. Grund genug für Kaiser und Engellandt, die Kielerinnen und Kieler wieder zum Spenden aufzurufen, um möglichst viele Tüten für die Seeleute packen zu können und begehrte Telefonkarten zu besorgen.

550 Ostertüten wurden übergeben

Im vergangen Jahr konnten Süßigkeiten und Karten im Wert von 10.000 Euro an der Gangway übergeben werden. Die Hälfte sponserte die Firma HMS, die zur Citti-Gruppe gehört. Rund 550 Tüten konnten so übergeben werden. „Super Idee, tolle Aktion“, bekam Engellandt als Rückmeldung von den Schiffen. So soll es auch in diesem Jahr laufen. Nur diesmal möchte Kaiser mit „seiner Mannschaft“ noch etwas Selbstgemachtes dazutun. Da sehr viele der Seeleute aus den baltischen Staaten kommen, will er bunte, russische Osterkuchen (Pascha) backen.

Kaiser und Engellandt rechnen an den vier Tagen mit ungefähr 80 Schiffen pro Tag, die in der Schleuse an der Seemannsmission vorbeikommen. Eine Tüte enthält soviel Süßes, dass diese für eine zwölf- bis 15-köpfige Besatzung reicht. Wenn die Mannschaft größer ist, gibt es natürlich mehr Tüten. Engellandt schätzt, dass auch diesmal wieder etwa 500 Tüten gepackt werden.

Eine Geste der Dankbarkeit

Die wird dann Tobias Kaiser im Osterhasen-Outfit übergeben. Das Kostüm hat er im Internet günstig erworben. Eigentlich mag er es überhaupt nicht, sich verkleiden zu müssen. Aber um den Seeleuten ein wenig Ablenkung zu schenken, hoppelt er auch mal an die Gangway. „Mische ein bisschen Torheit in Dein ernsthaftes Tun und Trachten! Albernheiten im rechten Moment sind etwas ganz Köstliches“, zitiert Kaiser dazu den römischen Dichter Horaz. Die Aktion sei zwar nur eine kleine Geste der Dankbarkeit, meint Engellandt, aber „die Seeleute merken, dass sich jemand um sie Gedanken macht“.

Wer die Aktion unterstützen möchte: Das Spendenkonto der Deutschen Seemannsmission Kiel ist eingerichtet bei der Förde Sparkasse Kiel, IBAN: DE90 2105 0170 0000 4750 04, Verwendungszweck: Osteraktion für Seeleute.