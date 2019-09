Juristischer Erfolg für Fridays for Future (FFF) Kiel: Der für Freitagmittag angemeldete Klimaprotestzug führt nun doch ein längeres Stück über den Theodor-Heuss-Ring. Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat am Donnerstagvormittag einem entsprechenden Eilantrag der Schüler zugestimmt.