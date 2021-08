Kiel

Exklusiv ist die Film-Vorstellung am Sonntag, 5. September, aus gleich zwei Gründen: Der Kieler „Tatort“ mit dem Titel „Borowski und der gute Mensch“ wird im Rahmen der Kieler Woche an besonderer Stelle ausgestrahlt. Zu sehen ist der Film nämlich beim Segelkino auf der Projektionsfläche des Küstenkraftwerks. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen zudem in den Genuss, den Film gut einen Monat vor der Ausstrahlung in der ARD zu sehen.

Die „Sneak Preview“ auf der Kieler Förde ist bereits ausgebucht, doch KN-online verlost für die Vorstellung am Sonntag um 21 Uhr dreimal zwei Plätze auf einem Boot.

„Tatort“ im Kieler Segelkino ist der dritte Film mit einem unheimlichen Serienmörder

Vom Boot aus können die Gewinnerinnen und Gewinner das Freiluftkino auf dem Wasser erleben – und erfahren noch vor dem Fernsehpublikum, wie es im dritten „Tatort“ mit dem unheimlichen Serienmörder Kai Korthals und Kommissar Borowski weitergeht. Freigegeben ist der „Tatort“ ab 18 Jahren.

Wer zwei Plätze gewinnen will, braucht nur etwas Glück: Unter allen E-Mail-Einsendungen, die bis Mittwoch, 1. September, um 18 Uhr an aktion@kieler-nachrichten.de eingehen, werden drei Gewinnerinnen oder Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.