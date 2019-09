Camp 24/7 streicht 2019 seine Segel

Kiel

In fast 30 Segelschnupperkursen vermittelten die Segeltrainer in den vergangenen Monaten Wissen und Können in Opti-Anfängerseglerkursen für die ganz Kleinen, O'pen-BIC-Segeln für Segelerfahrenere und Segeln in c55-Jollen und Skippi-Jachten für Fortgeschrittene. Dieses Jahr war die Saison besonders lang: Seit dem 9. Mai und noch bis zum 3. Oktober steht das Camp auf der Reventlouwiese, bevor es wieder abgebaut und für die kommende Saison vorbereitet wird. Zum Einheitsfest am 2. und 3. Oktober werden noch einmal kostenlose Schnupperkurse für alle Gäste angeboten. An beiden Tagen geht es stündlich von 11 bis 18 Uhr auf die Förde, anmelden kann man sich spontan und direkt im Service-Zelt des Camps.

Zero-Emission-Tour als Höhepunkt

Zu den Höhepunkten am Camp 24/7 zählten dieses Jahr eine Zero-Emissions-Tour mit einem anschließenden kleinen Festival zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Elektromobilität, das Segeln zur Windjammerparade, die Einweihung des Badestegs direkt vorm Camp, der 13. Beach-Volleyball-Firmencup und der SUP-Firmencup. Auch besuchten Kinder aus der chinesischen Stadt Quingdao das Camp und machten dort ihre ersten Segelerfahrungen.

Gemeinschaftsprojekt von Kiel-Marketing und Stadtwerken

Das Camp 24/7 ist ein von der Stadt Kiel präsentiertes Gemeinschaftsprojekt von Kiel-Marketing und der Stadtwerke Kiel AG und wird unterstützt von mehr als 90 Partnern aus der Wirtschaft und von Vereinen. Die stellvertretende Stadtpräsidentin Andrea Hake und Stadtwerke-Vorstand Frank Meier dankten dem Camp-Team für die geleistete Arbeit und verabschiedeten unter Beifall Camp-Koordinator Axel Bauerdorf von Kiel-Marketing, der sich nach 17 Jahren neuen beruflichen Aufgaben zuwendet. An seine Stelle rückt der mit dem Camp vertraute Jonathan Hartmann.

