Olympische Spiele 1972: Selbst wer sich nicht an die Segelwettbewerbe in Schilksee erinnert, entkommt den Spuren der Sportveranstaltung in Kiel nicht. Autobahnanschluss, Umgestaltung von Rathausplatz und Altem Markt, Olympisches Dorf und Olympiazentrum in Schilksee – Olympia 1972 hat der Stadtentwicklung einen Schub verliehen, dessen Ergebnis bis heute sichtbar ist. „Kiel hat seine Jahrhundertchance genutzt“, sagte damals der Olympia-Oberbürgermeister Günther Bantzer.

Das 50-jährige Jubiläum in diesem Jahr will Kiel nicht spurlos verstreichen lassen. Im Gegenteil. Der heutige Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat am Dienstag im Olympiazentrum in Schilksee das Jubiläumsprogramm vorgestellt.

Zwei echte sportliche Höhepunkte in Schilksee

Sportlich stehen in Schilksee zwei echte Höhepunkte auf dem Programm. Bei den Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften im Segeln ermitteln die Olympiasieger von morgen vom 10. bis zum 16. August ihre Jahrgangsbesten. 1200 junge Seglerinnen und Segler werden in zwölf Bootsklassen an den Start gehen. Vom 17. bis zum 21. August wird es ein Olympia-Revival geben. 450 Seglerinnen und Segler wollen dann in den Bootsklassen von 1972 für Olympia-Nostalgie sorgen: Finn, Flying Dutchman, Star, Tempest, Drachen und Soling.

Am 8. August startet auf dem Wilhelmplatz ein Revival der Olympia-Rallye von 1972. Rund 200 Menschen werden bis zum 13. August mit ihren Oldtimern die Originalstrecke von Kiel nach München abfahren.

Im Zeichen von Olympia wird der „Lighthouse Swim“ am 13. August stehen. Mehr als 100 Freiwasserschwimmerinnen und -schwimmer queren auf der Förde die Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal und schwimmen an den Leuchttürmen entlang. Am 26. und 27. August schwimmen sie an gleicher Stelle beim „European Open Water Swimming“ und bei der Schleswig-Holsteinischen und der Norddeutschen Meisterschaft im Einzel und in der Staffel um den Sieg.

Erinnerungsstücke gesucht Für eine Ausstellung zum Olympia-Jubiläum im Olympiazentrum Schilksee hofft die Stadt Kiel auf die Hilfe von Kielerinnen und Kielern sowie von Olympiabegeisterten aus ganz Deutschland. Gesucht werden Erinnerungsstücke der Wettbewerbe von 1972, die einen Kieler Bezug haben. Das können zum Beispiel Eintrittskarten, Fotos, Souvenirs, Textilien oder Programmhefte sein. Abgabeort ist das Infocenter im Olympiazentrum Schilksee, Soling 38. Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Dort abgegebene Stücke werden in Zusammenarbeit mit dem Kieler Stadtarchiv gesichtet und erfasst. Anfragen dazu können per E-Mail an 50jahreolympia@kiel.de gesendet werden. Unter dieser Adresse können auch Geschichten und digitale Dateien zur Verfügung gestellt werden. Der Kieler Verein Das ZeitZeugenStudio bereitet einen Film mit dem Titel „KIELympia – Unsere Stadt und die Spiele 1972“ vor. Dafür werden dokumentarische Aufnahmen gesucht, die aus privatem Blickwinkel entstanden sind. Wer passende Fotos oder Filme dafür zur Verfügung stellen möchte, kann sich mittwochs oder donnerstags telefonisch im ZeitZeugenStudio melden (0431/666 83 793) oder eine E-Mail an info@zeitzeugenstudio.de schreiben. Weitere Informationen gibt es auch unter www.zeitzeugenstudio.de

Weitere Höhepunkte des Kieler Sportjahres sind in diesem Jahr Teil des Jubiläumsprogramms. Beim 2. Förde-Marathon am 28. August geht es einmal um die Kieler Förde – mit Start und Ziel in Schilksee. Die Strecke kann auch als Halbmarathon-Staffel gelaufen werden. Außerdem laufen Schülerinnen und Schüler von Schilksee nach Strande und zurück.

Tag des Sports am 4. September: „Unser Element ist das Wasser!“

Der Tag des Sports am 4. September steht in Schilksee unter dem Motto „Unser Element ist das Wasser!“. Am Olympiazentrum können Segeln, Stand Up Paddling und Kajak ausprobiert sowie Tauchen, Kiten und Surfen angeschaut werden.

Ebenfalls am 4. September findet der Schleswig-Holstein-Triathlon von der Ostsee bis zur Nordsee statt. Die 1,5 Kilometer lange Schwimmstrecke verläuft vor Schilksee, bevor die 250 Triathletinnen und Triathleten 105 Kilometer auf dem Rad zur Nordsee fahren und dort 16 Kilometer zum Ziel in Husum laufen.

So geht Coastal-Rudern

Zuschauerinnen und Zuschauer in Schilksee können sich zudem einen Eindruck vom Coastal-Rudern machen. Die noch neue Disziplin ist für die Aufnahme ins Olympische Programm vorgeschlagen. Die Regatta läuft am 3. und 4. September.

Das Schilkseer Stadtteilfest am 3. September wird ebenfalls im Zeichen von Olympia stehen. Am 3. und 4. September gibt es in Schilksee zusätzlich den Tag der Seenotretter. Dort war 1972 mit dem Olympiazentrum auch eine Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) entstanden.

Am 5. September wird in Schilksee der Opfer des Olympia-Attentats von München am 5. September 1972 gedacht. An dem Tag gibt es keine weiteren Veranstaltungen. Zum Abschluss des Jubiläumsprogramms ist für den 8. September eine Feier im Olympiazentrum geplant, bei der Kiels erfolgreichste Sportlerinnen und Sportler geehrt werden.