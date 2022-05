Das Camp 24/7 ist am Freitag in seine 20. Saison gestartet. Hier finden Sie alles Wissenswerte zu Kiels Segelcamp für Kinder, Jugendliche und Familien: Welche Kurse es 2022 gibt, welche Altersgruppen sie ansprechen und was ehemalige Segelkinder auf dem Wasser erlebt haben.