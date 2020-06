Ulf Kämpfer sagt, dass sich durch die Einigung bei den Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern an der Planung nichts ändert. „’Segeln plus X‘ lautet in diesem Jahr unser Kieler-Woche-Motto – und dabei bleiben wir“, sagte Oberbürgermeister. Unsicherheit gibt es hingegen bei vielen Organisatoren.