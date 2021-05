Kiel.

Kurz vor der für diese Woche geplanten Probefahrt hat die Lürssen Werft alle weiteren Termine abgesagt. Die eigentlich für den 31. Mai geplante Übergabe an die Marine wurde auf den Spätsommer verschoben.

Begründet wird die Verzögerung von der Werft offiziell mit Lieferproblemen durch die Corona-Pandemie. Die Absage der Probefahrt und die Verschiebung der Fertigstellung des Traditionsseglers haben auch die Marine überrascht, die am Mittwoch noch vom alten Terminplan ausgegangen ist. Am Freitag dann die Kehrtwende: „Der Ausbildungsplan befindet sich derzeit in der Anpassung“, so die knappe Antwort aus dem Marinekommando. Ursprünglich sollte am 19. Juli nach sechsjähriger Pause die erste Fahrt mit Kadetten von Kiel aus starten. Wann es jetzt losgehen kann, hängt wieder einmal von der Werft ab.

Offiziell wird die Verzögerung mit der Pandemie erklärt

Dort gab es am Donnerstag um 19.30 Uhr ein Statement zur überraschenden Notbremse. „Covid-19-bedingte Personalausfälle in allen projektbeteiligten Unternehmen sowie ebenfalls durch die Pandemie umfassend beeinträchtigte Lieferketten einzelner Zuliefererbetriebe haben uns vor die enorm schwierige, aber unabwendbare Entscheidung gestellt, die für Ende Mai geplante Übergabe der ‚Gorch Fock‘ in den Spätsommer dieses Jahres verschieben zu müssen“, sagte Tim Wagner, Geschäftsführer der Lürssen Werft.

Allerdings verdichten sich inzwischen Gerüchte aus dem Umfeld der Werft, wonach es erhebliche Problemen im technischen Bereich des Schiffes gibt. Das Schiff war am 10. März bei der Lürssen Werft in Berne an der Weser zu Wasser gebracht und dann zur Ausrüstung nach Lemwerder geschleppt worden. Danach wurde bis Mitte April die Takelage montiert und die Probefahrt vorbereitet. Dass so kurz vor der Probefahrt allein Lieferengpässe verantwortlich sein sollen, halten Experten nicht für überzeugend.

Werft will alle Kosten für die Verzögerung alleine tragen

Für die Verteidigungsministerin und die Steuerzahler gibt es in der Mitteilung der Werft allerdings eine positive Information: „Die mit der Verschiebung zugleich anfallenden Mehrkosten werden nicht zu Lasten des Kunden gehen. Als verantwortlicher Auftragnehmer werden wir die finanziellen Auswirkungen übernehmen“, teilte Geschäftsführer Wagner mit.

Das Bremer Familienunternehmen Lürssen hat die Instandsetzung des maroden Segelschulschiffes im Oktober 2019 aus der Insolvenzmasse der Elsflether Schiffswerft übernommen. Seit Anfang 2020 liefen die Arbeiten an Bord trotz Pandemie sehr gut weiter.

Ausbildung mit der Stammbesatzung kann jetzt frühestens im Herbst beginnen

Als die Bark Anfang März zu Wasser kam, war die Hoffnung auf die pünktliche Ablieferung im Mai noch groß. Mit dem Ausdocken seien durch die Lürssen Werft drei von vier Projektmeilensteinen erfolgreich erreicht worden, so die Werft damals. Doch das dicke Ende könnte noch kommen.

Selbst wenn die „Gorch Fock“ bis Ende September übergeben wird, kann Kommandant Nils Brandt erst dann mit der Ausbildung der Stammbesatzung beginnen. Das Einfahren des Schiffes und die Ausbildung der Stammbesatzung dauern etwa zwei Monate. Damit wäre die Bark erst in der Vorweihnachtzeit für eine erste Ausbildungsfahrt mit Offizieranwärter verfügbar.

Seit Dezember 2015 ist die „Gorch Fock“ in Werften an der Weser. Inzwischen hat das 89 Meter lange Schiff vier Mal den Werftplatz gewechselt. Die Sanierungskosten explodierten von zehn auf 135 Millionen Euro. Es ist die teuerste und längste Überholung eines Schiffes in der Geschichte der deutschen Marine.