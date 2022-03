Kiel

 Rund 8000 Seemeilen liegen hinter der Stammbesatzung, die im November von Kiel aus zur ersten Fahrt des Schiffes nach der von Skandalen überschatteten Überholung gestartet war. „Es ist einfach schön, wenn man bei so einem Wetter wieder in den Heimathafen zurückkehrt“, sagte Kommandant Nils Brandt bei strahlendem Sonnenschein an der Förde.

Die Fahrt war von diversen Hindernissen gekennzeichnet. Erst verzögerte die Verspätung bei der Fertigstellung der letzten Arbeiten die Reise. Dann stoppten Keime im Trinkwasser die Fahrt. Nach der Weihnachtspause auf den Kanaren hatte ein Corona-Ausbruch das Schiff lahmgelegt. Die erste Einschiffung der Kadetten musste deshalb abgesagt werden.

Knapp sechs Wochen waren die 70 jungen Offizieranwärter mit der „Gorch Fock“ unterwegs

Die zweite Phase konnte dann im Februar in Malaga beginnen. Knapp sechs Wochen waren die 70 jungen Offizieranwärter und Offizieranwärterinnen jetzt mit dem Schiff unterwegs. Die beim ersten Törn nicht eingeschifften Offizieranwärter sollen im Spätsommer mit dem Schiff zur Hanse Sail nach Rostock segeln.

Das Schiff hat nun erstmal eine kurze Ruhepause. Im April und Mai stehen zunächst einige Kurzreisen auf dem Programm. Zur Kieler Woche soll die 89 Meter lange Bark dann erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden, wenn die Pandemie es bis dahin zulässt. „Darauf freut sich die Besatzung“, so Brandt. Bis dahin sollen auch abschließende Prüfungen der Takelage erfolgen.

Die „Gorch Fock“ macht wieder in Kiel fest. Quelle: Frank Behling

Aktuell ist der Zutritt zu Einheiten der Marine für die Öffentlichkeit in Deutschland nicht möglich. Die Rückkehr der „Gorch Fock“ war auch der erste öffentliche Auftritt von Kapitänleutnant Inga Hilsberg, der neuen Leiterin des Marinemusikkorps Kiel. Sie hatte als erste Frau im Februar ein Marinemusikkorps der Bundeswehr übernommen.

Mit an Bord des Segelschulschiffes auf der kurzen Überfahrt vom Liegeplatz in der Heikendorfer Bucht war am Freitag Landtagsvizepräsidentin Annabell Krämer (FDP): Der Dreimaster ist das Patenschiff des Landtages. Krämer würdigte den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten und des Kommandanten Brandt. „Sie haben die „Gorch Fock“ im wahrsten Sinne des Wortes durch Höhen und Untiefen gesteuert, haben um ihre Existenz gekämpft und waren erfolgreich“, sagte sie ihm.