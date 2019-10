Werftcheck vor der Karibik-Reise

Kiel

Die Wartung von zivilen Schiffen hat die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems eigentlich vor Jahren eingestellt. Bei einem Schiff macht die Werft aber eine Ausnahme. Der Großsegler " Thor Heyerdahl" bekommt unverändert bei TKMS einmal im Jahr seine Überholung.

Der Drei-Mast-Toppsegelschoner gehört einem gemeinnützigen Verein und macht jeden Herbst bei der Werft in Gaarden fest. Dort steht traditionell die Werftzeit vor großen Karibik-Winterreise auf dem Programm. Dabei wird die Stammbesatzung durch die Mitarbeiter der Werft unterstützt.

Sonnabend geht es in die Karibik

Am kommenden Sonnabend startet die diesjährige KUS-Reise mit Schülern von Kiel bis nach Panama. KUS ist die Abkürzung für "Klassenzimmer unter Segeln", einem Angebot für Schüler. Die Reise endet am 25. April nächsten Jahres mit dem Einlaufen in Kiel.

Bei dem Werftcheck wird bis Freitag die gesamte Schiffstechnik überholt und getestet. Der Deutz-Diesel bekommt seine Wartung und die Takelage wird gecheckt. Den Rumpf hatte zuvor bereits die Kieler Werft Gebr. Friedrich überprüft.

Die 1920 gebaute und 2007 bis 2009 bei der Werft HDW von Grund auf sanierte " Thor Heyerdahl" ist mit 49,8 Metern Länge und einer Segelfläche von 830 Quadratmetern der größte zivile Segler mit Heimathafen Kiel.