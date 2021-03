Einmal pro Woche gibt es in den Schulen seit dieser Woche einen Corona-Selbsttest. Mit Blick auf Erst- bis Viertklässler fragten sich viele Erwachsene, wie gut die Kinder das alleine hinkriegen. An der Grundschule Schilksee unterstützt ein Elternteam das Lehrpersonal und leitet die Kinder an.