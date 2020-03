Die Geburt des Kindes können Eltern kaum erwarten. Sevda und Ibrahim Yildirim hätten sich aber gerne noch geduldet. Ihr Sohn Besir-Han ist am 29. Februar im Städtischen Krankenhaus in Kiel geboren. Dass ihr Kind nur alle vier Jahre an seinem richtigen Geburtstag feiern kann, hat auch einen Vorteil.