Kiel

Nach drei Semestern mit Corona-Einschränkungen und überwiegend digitaler Lehre kehren die Hochschulen in Schleswig-Holstein nun zur Präsenz zurück. Dabei gelten strenge Corona-Regelungen. Fragen und Antworten zum Wintersemester und Tipps, wie Erstsemester sich schnell am neuen Studienort zurechtfinden.

Wie findet das Semester unter Corona-Bedingungen statt?

Die Hochschulen wollen im Wintersemester wieder Präsenzlehre anbieten – mit einem strengen Hygienekonzept. In Lehrveranstaltungen und bei Prüfungen gelten die 3G-Regeln. Vor den Veranstaltungen werden die Nachweise kontrolliert. Die Studierenden müssen vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Ein negativer Test gilt für Lehrveranstaltungen und Prüfungen 48 Stunden. Die Kosten für einen Test müssen die Studierenden ab dem 11. Oktober selber tragen, Selbsttests werden nicht akzeptiert. Die Maskenpflicht gilt in allen Hochschul-Gebäuden. In den Hörsälen und Seminarräumen kann der Gesichtsschutz abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Um den Studierenden mehr Aufenthaltsmöglichkeiten zu bieten, hat die Fachhochschule auf dem Sokratesplatz ein 30 mal zehn Meter großes Festzelt aufgestellt. Ausgestattet mit Sitzgelegenheiten und Stehtischen können sich die Studierenden dort zwischen den Vorlesungen aufhalten. Ab Mitte Oktober wird das Studentenwerk in dem Zelt zusätzlich eine kleine Cafeteria betreiben.

Finden alle Kurse in Präsenz statt?

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden und den Mindestabstand zu wahren, können größere Lehrveranstaltungen (Vorlesungen mit über 200 Teilnehmern) weiterhin digital stattfinden. Die Entscheidungen treffen die jeweiligen Hochschulen in Absprache mit den Fachbereichen.

Wie laufen die 3G-Kontrollen an den Hochschulen?

„Zum Teil erfolgt die Kontrolle bereits am Eingang der jeweiligen Gebäude. In anderen Fällen wird direkt vor den jeweiligen Lehrveranstaltungen kontrolliert“, sagt CAU-Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer. „Zusätzlich wird es Stichproben-Kontrollen durch einen Sicherheitsdienst auf dem CAU-Campus geben.“ Die Hochschulen sind bemüht, die Kontrollen so schnell wie möglich durchzuführen. Bei der Fachhochschule kann der Nachweis auf dem Studentenausweis eingetragen werden, damit kommen die Studierenden selbstständige in Vorlesungsräume und müssen nicht kontrolliert werden.

Die CAU wird eine Software in die Lernplattform OpenOLAT implementieren, was den Studierenden ermöglicht, ihre 3G-Nachweise selbstständig und datenschutzkonform in ihrem privaten Profil zu hinterlegen. Mithilfe eines übersichtlichen Ampelsystems können Studierende ihren 3G-Nachweis anschließend vor einer Lehrveranstaltung auf dem Smartphone oder Tablet vorzeigen.

Die Muthesius-Kunsthochschule kommt sogar gänzlich ohne Kontrollen aus: Die Studierenden lassen ihren 3G-Nachweis auf ihrem Zugangstransponder digital vermerken. Anders kommen sie nicht in die Gebäude. Bei Geimpften oder Genesenen reicht eine Freischaltung des Transponders zu Beginn des Semesters, Getestete müssen ihren Nachweis regelmäßig aktualisieren lassen.

Wo können sich Studierende testen oder impfen lassen?

Wie viele und welche Corona-Teststationen in Kiel schließen, sobald die Tests ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden, steht noch nicht fest. Timo Kayser, Betreiber des Testzentrums im Sechseck-Bau am Audimax der CAU, hat bereits angekündigt, dass der Standort erhalten bleiben soll. In Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel betreibt die CAU ein mobiles Impfzentrum auf dem Campus. Die nächsten Impf-Termine sind vom 19. bis 21. Oktober sowie am 11. November.

Was planen die Hochschulen zur Begrüßung?

An der Fachhochschule läuft das Semester bereits seit dem 20. September. Dort wurden die Studierenden einzeln in ihren Fachbereichen begrüßt. An der CAU gibt es eine offizielle Begrüßungsveranstaltung am Montag, 18. Oktober. Nachdem die Erstsemesterbegrüßung im Wintersemester 2020 rein digital ablaufen musste, sind nun zwei Hybridveranstaltungen geplant. Bis zu 600 Gäste können jeweils kommen, es gelten die 3G-Regeln. Parallel dazu gibt es einen Live-Stream. Um 10 Uhr werden die Erstsemester der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen, Technischen, Medizinischen sowie der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät begrüßt, um 14 Uhr die neuen Studierenden der Philosophischen, Theologischen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen und Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Welche Möglichkeiten haben Erstsemester, um Kommilitonen kennenzulernen?

Neue Stadt, neue Wohnung, neue Leute: Für Erstsemester ist der Studienbeginn eine aufregende Zeit. Um schnell Anschluss und Freude zu finden, bieten die Fachschaften verschiedene Kennlern-Veranstaltungen an. Die aktuelle Corona-Lage macht es möglich, dass diese Treffen nicht nur virtuell, sondern auch in Präsenz laufen. So bietet die Fachschaft Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in ihrer Orientierungswoche unter anderem einen Kneipenabend (18. Oktober), eine Ersti-Party im Max (19. Oktober) und einen Grillabend (20. Oktober) an. Die Fachschaft Medizin organisiert am Wochenende 15. und 16. Oktober mehrere Veranstaltungen, wie beispielsweise eine Stadtrallye oder eine Campus-Tour. Auch wird es wieder mehrere Erstsemester-Fahrten geben. Alle Informationen finden die Erstsemester auf den Internetseiten ihrer jeweiligen Fachschaften.

Wo melde ich mich in Kiel an?

Studierende, die ihren Wohnsitz in Kiel melden wollen, müssen ins Bürgerbüro im Rathaus. Wer online einen Termin ausmachen will, muss lange warten. Doch neben der festen Terminvergabe gibt es im Bürgerbüro montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr eine Spontansprechstunde. Zwar muss für den Tag etwas Zeit eingeplant werden, dafür dauert es nicht Wochen oder Monate, bis die neue Adresse im Ausweis steht.

Wie kann ich als Studierender Geld sparen?

Ein Spartipp ist es nicht, aber eine Möglichkeit, an Geld zu kommen: Zugezogene Studenten können in Kiel einmalig Begrüßungsgeld über 100 Euro beantragen. Das kann parallel zur Anmeldung geschehen. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller seinen Wohnsitz frühestens drei Monate vor Studienbeginn nach Kiel verlegt hat und mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt gemeldet ist. Damit der Anspruch bestehen bleibt, muss er mindestens ein Jahr durchgehend in Kiel gemeldet sein. Um das Begrüßungsgeld zu beantragen, müssen die Studenten ihren Studienausweis und die Wohnungsgeberbestätigung vorzeigen und den Antrag auf Begrüßungsgeld abgeben, den es auf der städtischen Homepage gibt.

Sparmöglichkeiten gibt es bei der Vorlage des Studentenausweises. Viele Unternehmen, Clubs oder Kinos bieten Studentenrabatte. Hier gilt die goldene Regel: Nachfragen kostet nichts!

Wie finde ich einen Studenten-Job?

Der Asta und auch das Studentenwerk haben auf ihren Internetseiten Jobs für Studierende aufgelistet. Eine weiteres Portal bieten die Kieler Nachrichten mit www.kuestenfischer.de

Wie ist der Wohnungsmarkt für Studierende?

Für Studierende wird es immer schwieriger, eine Wohnung in Kiel zu finden. Das Angebot übersteigt die Nachfrage. Außerdem werden Mieten immer teurer. Das belegt der aktuelle Studentenwohnreport. Auch die Studentenwohnheime sind belegt, es gibt eine lange Warteliste. Eine Möglichkeit, eine Unterkunft zu finden, bietet das Projekt „Wohnen für Hilfe“ vom Studentenwerk. Die Idee: Studierende ziehen in ein freies Zimmer bei Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und beteiligen sich im Haushalt, erledigen Einkäufe oder arbeiten im Garten.