Das Wintersemester steht vor der Tür, und die Hochschulen in Schleswig-Holstein kehren zur Präsenzlehre zurück. Was bedeutet das für die Studierenden der Uni und FH Kiel? Welche Hygieneregeln gelten? Und welche Angebote bieten die Fakultäten, damit sich Erstsemester schnell in Kiel einleben und ihre Kommilitonen kennenlernen?