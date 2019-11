Das dürfte die Pendler in Kiel am Freitag, 29.11.2019, ärgern: Für die nächste große Demonstration von Fridays for Future Kiel wird der Wilhelmplatz gesperrt, Autos dürfen am Freitag dort nicht parken. Die Klimaaktivisten kündigen zudem eine Demoroute an, die auf dem Exerzierplatz beginnt und endet.