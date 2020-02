Kindheit in Kiel – in unserer Serie berichten Leser über ihr Leben während des Zweiten Weltkriegs, in der Nachkriegszeit oder in späteren Jahren. Aus allen Beiträgen wird deutlich, wie bescheiden die Lebensverhältnisse damals waren. Heute erzählt Sabine Buchholz von den "Lütten der Alten Lü".